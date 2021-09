Guinée : La junte donne un ultimatum de 5 jours à Condé pour signer sa démission

Le Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd) dirigé par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, nouvel homme fort de Conakry, a donné un ultimatum de 5 jours au président déchu Alpha Condé, pour signer sa démission.



"Nous vous informons que l'ancien Chef de l'État Alpha Condé est pour l'instant en résidence surveillée et privé de moyens de communication avec l'extérieur. Il est accompagné de son cuisinier et de son médecin-traitant Dr Kaba. Alpha Condé refuse de signer sa démission officielle et de se retirer du pouvoir", lit-on dans une note de la junte guinéenne. Qui hausse le ton: "Face à cette obstination de l'ancien Président de ne pas reconnaître la légitimité du Cnrd, un délai de cinq jours lui a été accordé. A défaut, Alpha Condé va devoir répondre à la justice de ses faits de corruption et de répression meurtrière durant ses dix années de règne".































