Guinée: Les premières images d’Alpha Condé depuis sa chute

in de mission pour la délégation de la Cédéao dépêchée en Guinée après le coup d’État militaire qui a renversé Alpha Condé, dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont quitté Conakry ce vendredi soir.

Ils ont rencontré le colonel Mamady Doumbouya, à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir.

Comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Condé à l’hôtel Noom de Conakry (NDLR : voir illustration de l’article).

Il «va très bien», assurent plusieurs membres de la délégation qui l’ont vu cet après-midi, qui ont discuté avec lui au quartier général des Forces spéciales à Conakry. C’était la priorité de cette mission: s’assurer de la santé et des conditions de vie du président déchu arrêté dimanche. À la sortie du camp du CNRD ultra-sécurisé et survolé par un drone, Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la Cédéao, a fait une très brève déclaration.

«Nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement, avec à sa tête bien sûr le colonel Mamady Doumbouya. Nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l’ancien président Alpha Condé, donc nous avons également échangé avec lui. Nous allons rendre compte aux chefs d’État des résultats de nos échanges.»

Sur l’avenir d’Alpha Condé, sur une éventuelle libération, «des discussions ont été engagées», indique la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères guinéen qui assure l’intérim. «Le principe est acquis», a affirmé Fanta Cissé à l’aéroport entourée de responsables militaires. Elle tire un bilan «très positif» de ces échanges.



















