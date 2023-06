Guinée : Un dangereux criminel belge s’évade de prison

C’est un as de l’évasion. Ibrahim Akhlal, un criminel belge d’origine marocaine a réussi à s’échapper de la maison d'arrêt de Conakry où il séjournait depuis décembre 2022.



Selon un communiqué du ministre guinéen de la justice, Charles Wright, Akhlal avait été mis sous mandat de dépôt pour « faux et usage de faux en écritures publiques et complicité ».



Condamné à quatre reprises pour plusieurs attaques à main armée.



Le vendredi 23 décembre 2022, le site de la police fédérale belge annonçait son arrestation en Guinée. C’est dans la nuit du 16 au 17 décembre 2022 que les éléments de la police judiciaire ont mis la main sur lui, alors qu’il se rendait dans une boîte de nuit.



Le fugitif de 27 ans a déjà été condamné à quatre reprises pour plusieurs attaques à main armée. Il a écopé au total de 21 ans de prison en Belgique pour ces crimes. Après s’être évadé de la prison de Saint-Gilles (sous-quartier de la ville de Liège), l’homme aurait « encore commis un braquage, ciblant cette fois, un convoyeur de fonds aux Pays-Bas ».



Les faits se sont déroulés en mai 2021. C’est le FAST, le Groupe d’intervention humanitaire rapide belge en collaboration avec la Police Judiciaire fédérale de Bruxelles qui avait réussi à retrouver les traces du braqueur en Guinée. Avec l’aide de la Direction centrale de la police judiciaire guinéenne, ils ont pu arrêter le criminel. Il devrait être extradé vers la Belgique.



6 responsables suspendus et poursuivis devant la justice



L’opération n’a visiblement pas eu lieu jusqu’à son évasion. Le ministre guinéen de la justice a suspendu 6 responsables de la Maison d’arrêt de Conakry pour « manquements graves à leurs obligations professionnelles ». Ils sont également « poursuivis pour des faits présumés de complicité d’évasion ».



Parmi les agents suspendus, on retrouve le régisseur de la prison, un agent pénitentiaire en service dans la prison, le médecin chef de cet univers carcéral et un infirmier d’état.











































