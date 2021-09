Guinée : la délégation de la Cedeao rencontrera la junte dans un hôtel de la place

La rencontre entre la junte dirigée par le Colonel Mamady Doumbouya et la délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest prévue ce vendredi 10 septembre à Conakry, se tiendra finalement dans un complexe hôtelier de la place. Au lieu, comme préalablement prévu, au siège du Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) . Cette rencontre, selon nous informations, se tiendra à huis clos.

Au moment où nous mettons cette dépêche en ligne, la délégation est déjà installée et attend les membres du CNRD.