Guinée : le gouvernement annonce la dissolution du FNDC

Le gouvernement guinéen vient d’annoncer la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Le FNDC a été le fer de lance de la contestation contre l’ancien président Alpha Condé et s’oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir.

Le gouvernement de transition, par le biais d’un arrêté daté du lundi 08 août, accuse dans la soirée le mouvement d’organiser des manifestations armées sur la voie publique et lui reproche d’agir comme un groupe de combat ou une milice privée. Des manifestations qui, selon le gouvernement, mettent en péril l’unité nationale.



Avec Rfi