Guinée : mise au point sur la photo controversée d'Alpha Condé…

Une photo d'Alpha Condé, reversé le 05 septembre dernier, fait polémique. Le cliché qui circule prétend qu'il s'agirait du Président déchu lors de sa rencontre, ce vendredi 10 septembre, avec la délégation de la CEDEAO.



On voit Alpha Condé, assis avec deux autres personnes, en costumes cravatées, dans une petite salle. Vêtu en tenue Mao de couleur noire, porte un masque de même couleur, l'ancien chef d'Etat est adossé, dans son fauteuil, le regard perdu.



Qu'en est-il sur l'authenticité de cette photo ? A-t-elle un lien quelconque avec la récente mission de la Cedeao ? Notre rédaction, a interrogé un membre de la délégation ouest africaine.



Selon Alpha Barry, le ministre des affaires étrangères du Burkina, cette image n'a rien à voir avec la rencontre de ce vendredi. "C’est pas authentique. Rien à avoir avec hier", a-t-il tranché.



L'auteur de cette photo qui a contacté également notre rédaction, a apporté des précisions sur le cliché. " Cette photo a été prise le 27 août à Berlin dans le cadre du sommet COMPACT WITH AFRICA. La chancelière allemande avait invité le président de la République. Elle n'a rien à voir avec la rencontre qu'il a eu hier avec la délégation de la CEDEAO. C'est une fake news, et je condamne vraiment ce comportement", a précisé Melly FOUMBA SOUMAORO, l'auteur de la photo.





























Africa Guinée.com