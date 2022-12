Guinée : nouveau « coup de balai » à la fonction publique

L’assainissement du fichier de la fonction publique guinéenne se poursuit. Au total 2.308 fonctionnaires et contractuels sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite, le 31 décembre 2022, note le site Africaguinee.com.



Une nouvelle vague de départ qui vient s’ajouter aux 6.300 fonctionnaires mis à la retraite en novembre 2021.



Selon Africaguinee.com, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya avait à l’époque précisé que ce « grand nettoyage » n’était pas une punition.



« Pour moi, ce n’est pas une punition, c’est tout simplement un droit. Et le droit de chacun sera respecté. On doit donner aussi la chance aux jeunes qui ont besoin de travailler », lançait le président de la Transition.