Guinée : suspension des agréments aux ONG pour 4 mois

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le général Ibrahima Khalil Condé, justifie la décision portant suspension de la délivrance d’agréments aux ONG par plusieurs facteurs, parmi lesquels des dysfonctionnements observés au sein des organes statutaires de certaines ONG et associations, des actions présumées de trouble à l’ordre public menées par plusieurs de ces organisations, et par la nécessité d’une évaluation approfondie du fonctionnement de ces entités à l’échelle nationale.



Durant cette période de suspension, les ONG et associations déjà établies ne sont pas épargnées. Selon le document parvenu à APA, le renouvellement de leurs agréments sera soumis à une évaluation préalable par la Direction nationale de régulation et de promotion des Organisations non gouvernementales et mouvements associatifs (DNARPROMA).



Cette évaluation se concentrera sur l’adéquation entre les actions menées sur le terrain et les objectifs statutaires déclarés par ces organisations.



Cette décision, entrée en vigueur dès sa signature, soulève déjà des questions sur la liberté d’association en Guinée et pourrait avoir des répercussions significatives sur le travail des organisations humanitaires et de développement dans le pays.



Cette décision intervient au moment où des ONG demandent au gouvernement de Mamadou Oury Bah de faire la lumière sur la disparition de deux membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Le FNDC est sans nouvelles de Oumar Sylla dit Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah depuis leur arrestation en juillet dernier.





































































AC/Sf/APA