Guy Marius Sagna : quand j’y suis je me tais. Et quand j’en sors je parle. Cela aussi est à changer.

L’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental dénonce la tuerie en cours au Tchad et appele à l’auto-saisine de la cour pénale internationale (CPI).

Sur cette question je suis en phase avec Madame Aminata Touré.

Mais et la vingtaine d’assassinés par le régime de Macky Sall entre 2021 et 2022? Et la trentaine de torturés par le régime de Macky Sall entre 2021 et 2022?

Dans les partis politiques et les mouvements citoyens au Sénégal il y a un réel problème. Quand j’y suis je me tais. Et quand j’en sors je parle. Cela aussi est à changer.

GMS,