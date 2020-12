H24 : « Je ne laisserai jamais quelqu'un bafouer ma dignité. Ma relation avec mon père, ma carrière... », Aïda Samb se confie...

Au cours de l’émission H24, l’artiste musicienne Aïda Samb s’est confiée au micro de Buur Guéweul. Elle a parlé de ses débuts, de sa vie à Mbacké, de sa relation avec ses parents et de ses objectifs et principes en tant que chanteuse.



Récemment au cœur d’une polémique, Aïda Samb est revenue sur les motivations qui l’ont poussée à intégrer le milieu artistique. Elle terminera par faire des révélations sur sa réaction suite à cette polémique et les raisons qui font qu’« elle ne laissera jamais quelqu'un bafouer sa dignité. »



Ces mêmes raisons qui font d’elle, la digne petite fille de son grand-père...