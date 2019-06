HABIB BÈYE VOTE POUR MBAYE NIANG EN POINTE

Le leader technique des Lions, Sadio Mané, devrait pouvoir donner la pleine mesure de ses capacités s’il est associé à un attaquant comme Mbaye Niang, dont le rôle sera de décrocher pour chercher les ballons, a laissé entendre l’ancien international Habib Bèye, consultant de la chaîne française Canal Plus.





"Sadio Mané a besoin d’un joueur capable de décrocher, qui vient demander les ballons au lieu d’un attaquant statique", a expliqué l’ancien international sénégalais, invité ce mercredi de ’’RFM Matin’’, une émission de la radio privée RFM.





Bèye, consultant numéro un en France de l’avis des joueurs évoluant en Ligue 1, estime que même si Mbaye Diagne a mis beaucoup de buts, les attaquants sénégalais comme Sadio Mané et Ismaïla Sarr ont besoin d’un joueur capable de décrocher.





Or, Mbaye Niang est capable de décrocher et de venir chercher les ballons, ce qui permettra à Sadio Mané d’être déchargé du rôle de créateur.





"A Liverpool, il donne la pleine mesure de ses capacités parce qu’il n’est pas dans un rôle de création même s’il défend beaucoup", a indiqué l’ancien arrière droit des Lions du Sénégal.





Aliou Cissé, le sélectionneur national, a publié pour la CAN une liste comportant 23 des 25 joueurs ayant démarré le stage à Dakar au début du mois de juin.





Parmi les joueurs figurant sur cette liste et capables d’évoluer en attaquant de pointe, il y a Mbaye Niang (Rennes, France), mais aussi Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie) et Moussa Konaté (Amiens, France).





S’il n’est pas le favori de cette CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), le Sénégal doit avoir l’ambition de la remporter, a insisté Habib Bèye, soulignant que les joueurs présents côté sénégalais ont acquis l’expérience qui leur avait fait défaut au Gabon, en 2017.











aps