HALTE AU COMPLOT

Suite à la publication de l’article paru dans le quotidien Libération de ce jour, il est de mon devoir de lever toute équivoque afin que nul n’en ignore.

Les faits en question datent de quatre ans et le concerné en avait apporté les réponses idoines à l'époque en se conformant comme cela se devait aux recommandations issues du rapport de l’Inspection Générale d’Etat.

Ramener ce dossier au lendemain de la victoire acquise de haute lutte par la coalition sous la direction du maire Abdoulaye Thimbo à Pikine et en faire la une d’un journal avec l’illustration de sa photo constitue une entreprise tendant à jeter le discrédit sur sa personne.

Après notre victoire, des esprits mal intentionnés et vils justes mus par des querelles de positionnement cherchent vaille que vaille à ternir l’image de l’homme qui n’a ménagé aucun effort pour le triomphe du parti dans le département grâce à un leadership bâti autour du dialogue, de la proximité et du rassemblement. Sentant le satisfecit de la direction du parti à son encontre, des responsables lâches car encagoulés usent de manœuvres politiciennes orchestrées par la voie de canaux non mairies prêt à faire ce sale boulot

Nous sommes fermement déterminés à faire face sur le terrain politique à ces manipulateurs ignobles qui ont déjà perdu la bataille du terrain.

La riposte sera énergique et graduelle car nous disposons de tous les ressorts et arguments nécessaires à annihiler leur funeste dessein politique.

Par conséquent, nous exhortons tous les responsables et militants à faire preuve de vigilance et de fermeté face à ces velléités de déstabilisation de notre valeureux leader Abdoulaye Thimbo.

A ce dernier, nous apportons notre soutien total et dévoué tout en lui assurant qu’il peut compter sur notre ferme volonté de le conforter dans sa stature de leader naturel au sein du département de Pikine.

Quant à ces manœuvriers qui s’agitent et avancent masqués, ils nous trouveront sur leur chemin et nous leur apporterons des réponses à la hauteur de leurs coups tordus.

Le combat politique se gagne sur le terrain grâce aux suffrages obtenus et non à travers le complot, la diffamation et la mauvaise foi. Et cela Abdoulaye Thimbo l’a compris depuis belle lurette et se l’applique au quotidien.

Sa loyauté vis-à-vis du Président Macky Sall ne souffre d’aucun doute et il consacre tout son temps à un mieux être des populations de Pikine. Préférant toujours les actes à la parole, Thimbo n’est pas un homme de petite querelles.

Nous nous érigerons en boucliers pour assurer sa défense face à tous ces colporteurs de mensonges et de sales besognes.





Matar DIOP

3em adjoint au maire a la ville de PIKINE

Chargé de la Communication de L'A.P.R. du département de PIKINE