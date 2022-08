HCCT : L’Inter coalition Wallu-Yewwi décide de ne pas participer aux élections et compte proposer une loi pour sa suppression…

Quelques jours après l’annonce de la tenue des élections des membres du Haut conseil des collectivités territoriales, l’inter coalition Wallu-Yewwi a tenu une conférence de presse au siège du Parti démocratique Sénégalais ce mercredi.



L’objectif de cette rencontre des deux entités politiques qui ont cheminé durant les dernières élections législatives, était de parler des résultats du scrutin, des élections du Haut conseil des collectivités territoriales, et de ce recours à déposer au niveau du Conseil constitutionnel.



Concernant l’élection des membres du HCCT, l'inter coalition annonce qu’il ne participera pas à ces élections. « Nous sommes en train de vivre des situations difficiles avec les inondations et le coût cher de la vie. Donc, le coût de cette institution qui n’a aucune utilité pour les Sénégalais, peut bien être utilisé à d’autres fins pour gérer les difficultés que ces Sénégalais sont en train de vivre », a laissé entendre Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi.



Ainsi, à l’unanimité, l’inter coalition a décidé de ne pas faire partie de ces élections et compte faire une proposition de loi pour supprimer le Haut conseil des collectivités territoriales jugée budgétaire.



Pour rappel, l’arrêté ministériel récent informait du début du dépôt des candidatures à partir du 04 septembre 2022.







































dakaractu