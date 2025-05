HLM : le livreur, les 2000 F CFA, le film de 53 secondes et les «kulunas» (grands bandits)

A. Diop, 28 ans, est un livreur. Il a été récemment interpellé pour un contrôle par des éléments du commissariat de Biscuiterie-HLM. Ces derniers constatent qu’il ne portait pas de casque et ne disposait d’aucune pièce l’autorisant à conduire sa moto. Le véhicule est immobilisé.



D’après le récit de Libération, le jeune homme tente de corrompre un des agents avec un billet de 2000 francs CFA. Ce dernier l’éconduit. Il se retire un peu plus loin et commence à filmer les policiers en tenant des propos fleuris. L’un des agents le démasque et récupère le téléphone. Aliou Diop s’éclipse alors que le policier s’affairait ailleurs.



Il se présente plus tard au poste de police de Biscuiterie-HLM pour payer l’amende forfaitaire avec l'espoir de pouvoir récupérer sa moto. Libération rapporte qu’il sera sommé de déverrouiller son téléphone. Les agents tombent sur une vidéo de 53 secondes intitulée «Domou…, kulouna yii». Dans le film, souligne le journal, le livreur, billet de 2000 F CFA à la main, «insulte copieusement les policiers».



Kulunas désigne en lingala ces jeunes congolais (RDC) organisés en bande de hors-la-loi qui volent et agressent avec des armes blanches (machettes, couteaux, pierres…).



Pour sa défense, Aliou Diop a déclaré avoir fait la vidéo «pour blaguer». «C’est une erreur de ma part», a-t-il ajouté. «Il a été déféré hier [vendredi 9 mai] au parquet de Dakar pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, injures, tentative de corruption et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions», renseigne Libération.

































































seneweb