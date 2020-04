HOMMAGE DE LA D.S.E. / A.P.R. FRANCE A Mamadou MALAW WAGNE



Le Militant de la première heure, l’ami de son Excellence le Président Macky SALL, le grand communicateur traditionnel, le médiateur infatigable, l’homme de paix, le conciliateur s’est éteint ce samedi 11 avril 2020, à l’hôpital d’Aulnay-Sous-Bois.



L’A.P.R. France, le Parti du chef de l’Etat est en deuil, CAW MALAW s’en est allé !

L’A.P.R. France voudrait saisir cette triste occasion pour rendre un vibrant hommage à un de ses bâtisseurs, homme d’unité, de communion des cœurs et d’esprits. Mamadou Malaw WAGNE, affectueusement appelé « CAW MALAW » a porté le parti de l’A.P.R. France sur les fonts baptismaux.

L’Homme au bonnet rouge légendaire n’était pas maoïste mais comme Mao, il osa, non sans ménager beaucoup d’efforts, par le biais de caravanes et non sans péripéties, nonobstant le poids de l’âge que dissimule une vigueur naturelle, à défier le temps et l’espace à la recherche d’électeurs pour la massification du parti afin que les différentes victoires législatives, référendaire, et présidentielles de son candidat et ami, le Président Macky SALL puissent voir le jour : mission accomplie, MAESTRO !

CAW MALAW était un homme de dialogue, un homme intègre, engagé, un militant aux valeurs nobles chevillées au corps, homme de consensus toujours au-dessus des positions partisanes et querelles personnelles ; une figure éminemment appréciée des militants, toujours adepte de l’approche inclusive, jamais dans l’ostracisme.

Lors des instances régulières, ses réflexions basées sur l’unité étaient toujours teintées d’optimisme sur l’avenir du Sénégal, sur la capacité du Président Macky SALL à rendre effectif le désir d’émergence, les attentes légitimes et l’espérance de développement de notre chère nation, ce qui ravivait la flame en nous.

Le Sénégal et sa diaspora en France ont perdu un grand communicateur traditionnel, qui fit briller la voix de la tradition sénégalaise au-delà de nos frontières.

L’A.P.R. France perd un visage familier, un camarade engagé, un Père, un CAW qui a su mettre sa compétence et son éloquence au service de l’unité.

L’A.P.R France présente ses condoléances à sa famille éplorée, au Président du Parti et à l’ensemble des militants. Que la terre lui soit légère !

Dans cette perspective, le parti rend hommage à l’ensemble des militant.e.s décédé.e.s, et réitère ses condoléances à leurs familles et proches.

Paix à leurs âmes.



Dr. DIA IBRAHIMA

Chargé communication/Stratégie A.P.R. France