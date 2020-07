HONORARIAT AU CESE La Cour suprême rejette les recours du Crd qui évoque néanmoins une victoire

La Cour suprême a rejeté, ce jeudi, les deux requêtes du Congrès pour la renaissance démocratique (Crd) concernant l'instauration de l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental (Cese), a appris Libération online. Mais pour Abdoul Mbaye, c'est une victoire d'autant que l'agent judiciaire de l'Etat a introduit, lors des débats, un élément nouveau constitué par un troisième décret 2020-964 qui n’a été publié au Journal officiel que le 19 Juin 2020, "soit prés de 2 mois après sa signature et plus de 15 jours après le lancement des procédures du Crd". Toujours selon lui, le nouveau décret, que l'Etat a été obligé de prendre pour sauver les meubles, ne fait pas état d'une rémunération pour les présidents honoraires du Cese.