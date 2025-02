HORREUR À YEUMBEUL ASECNA : Un jeune kidnappé, embarqué et battu à mort par un indicateur et un agent du Gmi

Ce fut la consternation au quartier Asecna, situé dans la commune de Yeumbeul Nord; une onde de choc qui résulte de la mort tragique d’un jeune habitant de la localité.



L’indic et l’agent du Gmi débarquent d’une voiture banalisée



Avant-hier nuit, Pape Coulibaly raccompagne sa petite-amie, qui était venue lui rendre visite chez lui, au quartier Asecna. Tous les deux empruntent la rue principale et se dirigent vers le garage des taxis clandos. Et pendant que les tourtereaux devisent tranquillement dans la rue, ils sont interceptés par une voiture banalisée, qui s’arrête brusquement aux pieds du couple. Un homme identifié plus tard comme l’indic surnommé Kalz descend en catastrophe de la voiture et se jette sur le jeune homme.



Ils tentent de fouiller Pape qui refuse et soupçonne un coup fourré



Pris au dépourvu, l’éleveur de volaille recule d’un coup et se met aussitôt sur ses gardes. Il identifie enfin l’indicateur de la police et l’interpelle sur un ton ferme. Celui-ci crie à une patrouille de sécurisation de la police et tente de soumettre le jeune homme à une fouille corporelle de routine. Pape se rebiffe et organise la résistance. Il se débat de toutes ses forces entre les mains de l’indic en question et le soupçonne de vouloir fourrer un objet délictuel (drogue, entre autres) dans ses poches dans le but de le faire arrêter.



Pape demande à être fouillé par le compagnon de l’indic Kalz



L’indicateur Kalz campe sur sa position et resserre l’étau autour du jeune homme. Il entre dans une colère noire et jure sur tous ses saints de fouiller le jeune homme. Celui-ci se ressaisit et lâche du lest. Il se dit disposé à se plier à condition que l’indicateur laisse son compagnon le fouiller à sa place. Sans succès. Une vive dispute ponctuée de violente prise de bec éclate entre les deux hommes.



Le duo use de la violence, kidnappe le garçon et l’embarque de force



Kalz use de la méthode forte avec son accompagnant (agent de Gmi) et neutralise le jeune garçon. Ensemble, ils prennent de force ce dernier et l’embarquent à bord de leur véhicule banalisé. Ils démarrent en trombe et disparaissent avec lui dans la nature. Abandonnant ainsi la dulcinée du jeune éleveur de bétail et de volaille sur les lieux. Prise de panique, la demoiselle pousse des cris d’orfraie, appelle au secours à tout bout de champ et court dans tous les sens.



Pape sauvagement molesté dans le véhicule et jeté mourant dans la rue



En cours de route, l’indicateur en question et l’agent du Groupement mobile d’intervention (Gmi) bastonnent sauvagement le jeune Coulibaly à bord du véhicule et l’abandonnent à hauteur de l’arrêt Tally Boukhonkh, sis à Bène Baraque. «Ils ont pris Pape de force et l’ont jeté dans leur véhicule. Ils l’ont sauvagement roué de coups et l’ont fait descendre de la voiture à Tally Boukhonkh. Ils l’ont molesté, lui ont causé de graves blessures et l’ont jeté dans la rue avant de se fondre dans la nature», indiquent des proches qui rapportent ainsi les déclarations de leur parent avant sa mo.rt.



Les derniers instants de vie du jeune garçon devant sa petite-amie



Très mal en point, Pape se traîne jusque dans un coin de la localité et se fait rejoindre plus tard par sa copine. Il se rend au domicile de la jeune fille et demande de lui aménager une couchette à même le sol. «Ils m’ont fait subir les pires sévices corporels durant le trajet à bord de leur véhicule. C’est le surnommé Kalz et son compagnon qui m’ont fait ça», affirme le jeune garçon, qui demande à sa petite-amie de lui acheter une bouteille de boisson gazeuse à la boutique du coin.



Il réclame de la boisson gazeuse à sa copine et succombe à ses blessures



De retour de la boutique, la copine constate le décès de son amant et commence à crier à tout va. «Pape m’a raconté ce qu’ils lui ont fait subir dans leur véhicule. Il m’a demandé de lui payer de la boisson. A mon retour dans la maison, j’ai constaté qu’il est décédé. Il m’a cependant révélé l’identité de ses bourreaux, dont l’indicateur Kalz», déclare la petite-amie.



Des proches crient à un règlement de comptes et réclament justice



Des proches du défunt privilégient la thèse d’un règlement de comptes et chargent l’indic. Ils annoncent une plainte contre les bourreaux de leur parent et réclament justice contre eux. «Un jour, Pape m’a dit avoir un vieux contentieux avec le surnommé Kalz, qui ne cesse de lui réclamer son argent. Il m’a fait écouter un audio dans son téléphone portable dans lequel Kalz lui proférait toutes sortes de menaces. Kalz prétextait une fouille corporelle de routine pour assouvir sa soif de vengeance contre Pape. Il le persécutait tout le temps lorsqu’il croisait dans la rue, et l’abreuvait également de toutes sortes d’énormités», soutiennent nos interlocuteurs.



Kalz, activement recherché, tracé via une géolocalisation à Rosso, l’agent du Gmi identifié



Une vaste chasse à l’homme a été lancée contre les bourreaux du défunt éleveur de volaille et de bétail. Aux dernières nouvelles, l’indic Kalz a réussi à passer entre les mailles des filets des forces de sécurité et de défense du pays. Il a été tracé par un système de géolocalisation à Rosso. Son acolyte d’agent du Gmi a été clairement identifié et reconnu. Il devrait être mis incessamment aux arrêts. Une enquête préliminaire a été ouverte par la police locale.





L’agent de police, en service au Gmi à Kolda, est pourtant en congé



Ça sent fortement le roussi pour l’agent de police, qui a aidé l’indic Kalz dans sa meurtrière opération commando aux relents d’une expédition punitive nocturne contre Pape Coulibaly. En plus d’être clairement identifié, le flic, en service au Gmi à Kolda, n’était pas en service commandé au moment des faits. Car, il est en congé depuis quelques jours.



Il a servi au commissariat de Yeumbeul, à la Dic et enfin au Gmi à Kolda



En 2016 ou 2017, il a servi au commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Nord, où il a peut-être fait connaissance avec le fameux indicateur Kalz. Il a déposé aussi son baluchon à la Division des investigations criminelles (Dic), avant de rejoindre son nouveau poste d’affectation au Gmi à Kolda.

















































(V. P. NDIAYE, LES ECHOS)