Habib Beye nouvelle priorité de Nantes ?

Selon les informations de Ouest-France et L'Equipe, Sergio Conceiçao a refusé la proposition du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré dont l'avenir nantais est très incertain. Ainsi, la direction nantaise étudie d'autres profils en coulisses et Habib Beye, libre depuis son départ du Red Star l’été dernier, ferait figure de favori.





Fin des espoirs pour les supporters du FC Nantes. Comme l'ont annoncé Ouest-France et L'Equipe, Sergio Conceiçao, qui s'était particulièrement illustré sur le banc nantais entre décembre 2016 et juin 2017 (7e), a refusé la proposition de l'actuel quatorzième de Ligue 1. Alors que l'avenir nantais d'Antoine Kombouaré s'écrit en pointillés, la famille Kita continue d'étudier le nom de son éventuel successeur en coulisses.





Toujours d'après Ouest-France et L'Equipe, Habib Beye ferait figure de favori. Mercredi, Franck Kita, le directeur général du FC Nantes, a rencontré le technicien de 47 ans, libre depuis cet été et son départ du Red Star où il a remporté le titre de champion de National 2023-24. Ces derniers mois, son nom avait également circulé du côté de Lyon ou Rennes, mais finalement sans succès.



En parallèle, la direction nantaise explore d'autres pistes. En effet, les profils de Claude Puel (ex-Saint-Etienne), Stéphane Moulin (ex-Caen) et Philippe Montanier (ex-Toulouse) sont aussi étudiés. Mais pour l'heure, c'est toujours Antoine Kombouaré l'entraîneur de Nantes et c'est lui qui officiera sur le banc des Jaune et Vert samedi à Drancy en Coupe de France.