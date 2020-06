Habib Diallo va quitter le FC Metz

Atout offensif numéro un du FC Metz cette saison, Habib Diallo (24 ans) ne va probablement plus porter les couleurs du club Lorrain la saison prochaine. Après avoir tenté de le retenir lors du mercato hivernal, les dirigeants messins ont ouvert la porte à son départ en lui donnant un bon de sortie.



C’est déjà dans les esprits. L’international sénégalais va entamer une nouvelle ère dans sa jeune carrière. Un fait confirmé par son agent Thierno Seydi, lors d’une interview accordée à l’APS.

« Déjà en janvier dernier, il y avait une offre en provenance de Tottenham. Maintenant, il a reçu un bon de sortie, et dès l’ouverture des marchés européens, ça devrait se décanter », a-t-il fait savoir.



Deuxième meilleur de la Ligue 2 la saison dernière (26 buts) et meilleur buteur du FC Metz en Ligue 1 avec 12 buts, Habib Diallo a toutes les qualités pour s’imposer ailleurs. L’ancien de Génération Foot va franchir un nouveau palier dans son parcours professionnel.