Habib SY justifie sa démission

'' Le FRN (Front de Résistance Nationale), faisant preuve d’un esprit de dépassement, et plaçant l’intérêt national au-dessus de toute autre considération, a répondu à l’appel du Président de la République, pour faire bloc avec lui, dans la « guerre» que notre pays mène contre le coronavirus.





Dans ce cadre, le FNR, m’a fait confiance, en me désignant pour le représenter au « Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID-19 », en dépit de la première déclaration du Président de la République, selon laquelle, un comité de pilotage serait mis en place.





Le FRN, a considéré que la polémique ne sied point en de pareilles circonstances.





Aussi, a-t-il accepté de maintenir son engagement auprès du Chef de l’Etat.





Contre toute attente, à la réunion du comité de suivi du jeudi 7mai 2020, animé d’un fort esprit constructif, j’ai relevé un certain nombre de propos, insinuant que l’opposition est à la base des fuites des travaux du Comité, dans la presse.





Je me suis offusqué de ces propos, que j’ai fermement condamnés et fait une mise au point séance tenante.





Des insinuations de cette nature, en plus des informations relatives à d’éventuelles indemnités, ont manifestement installé un climat de suspicion, qui ne favorise plus la

sérénité et la confiance pour la suite des activités du comité.





Il s’y ajoute qu’examinant les règles de fonctionnement du comité, la majorité, particulièrement, celle présidentielle veut imposer le vote à défaut d’un consensus.





Or, il est de notoriété que, dans de pareilles circonstances, mention doit tout simplement être faite des désaccords dans le rapport, compte tenu du déséquilibre notoire des représentations.





En tant tout état de cause, les dés semblent pipés, en dépit de la volonté du président, le Général François Ndiaye, de réussir la mission qui lui est confiée.





A travers ses prises de position, la majorité navigue à contrecourant de l’esprit d’ouverture, et de consensus du Chef de l’Etat.





En considération ces motifs, et d’autres non évoqués j’ai décidé de me retirer du « Comité de suivi des opérations du FORCE COVID-19. »





Je vous serais reconnaissant d’en informer les leaders du FRN, que je remercie de leur confiance, et leur demander d’en prendre acte.





Je vous prie de croire, monsieur le Coordonnateur, à l’assurance de ma parfaite et sincère considération"