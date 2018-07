Hadjibou Soumaré remplit le Grand Théâtre et fait le buzz – Vous avez dit, "Système Ndiaga Ndiaye" ?

Les Sénégalais ont été surpris de constater que l’ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré a fait le plein au Grand Théâtre lors de sa rentrée politique le week-end dernier. Surpris car aucun des observateurs ni du citoyen lambda ne pensait que le gars ne pouvait rassembler une telle foule. Certes, il est connu pour avoir servi l’Etat et les institutions internationales mais, en politique on le prenait surtout pour un technocrate. Seulement capable de mettre en œuvre des programmes mais incapable d’attirer la sympathie des électeurs car étant dépourvu de charisme et, surtout, loin d’être un tribun. Comment a-t-il donc pu, avec un tel profil réussir à remplir ce Grand Théâtre que craignent même certaines personnalités réputées plus populaires que lui ?



Les mauvaises langues commencent à se délier. Des gens qui prétendent le connaître et connaître son entourage laissent entendre que tout ce parterre de «driankés» et de jeunes filles ont été convoyées à coups de millions par madame Soumaré. L’épouse du candidat déjà déclaré serait en effet très introduite dans certains milieux féminins et aurait une grande influence auprès des décideuses.



C’est donc madame Soumaré qui aurait organisé le "système Ndiaga Ndiaye" si connu des politiciensprofessionnels.Et Hadjibou a de qui tenir dans ce domaine, il a fréquenté Diouf et Wade…





Ibra Déguène Keung Dakarposte