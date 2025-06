Hajj 2025: Décès de Adja Arame Thiam à La Mecque

La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’islam a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Adja Arame Thiam, survenu le 31 mai 2025 à La Mecque, des suites d’une maladie.



Par la voix de son Délégué général, le Général Mamadou Gaye, et de l’ensemble de son personnel, la Délégation a adressé ses sincères condoléances à la famille éplorée, à toute la communauté du Hajj, ainsi qu’au regroupement Ndiawène, dont la défunte était membre.



Dans son message, la Délégation prie pour le repos de son âme et formule des vœux pour qu’Allah SWT lui accorde le bénéfice d’un Hajj Mabrour et l’accueille dans Son infinie miséricorde, au meilleur des paradis.















































Le Soleil