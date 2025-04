Hajj 2025 : les mises en garde de la DGP après le signalement de fraudes sur les visas

Le Général Mamadou Gaye, délégué général, rappelle sans ce document que toute fraude sur les visas constitue une infraction grave, passible de sanctions prévues par les articles 137 et 138 du code pénal sénégalais.



Les contrevenants s’exposent également à de lourdes peines prévues par les autorités saoudiennes, connues pour leur rigueur en matière de pèlerinage.



Dans ce contexte, l’entrée et le séjour en Arabie Saoudite sans visa Hajj valable sont strictement interdits entre le 29 avril et le 11 mai 2025. Toute tentative de contournement sera lourdement sanctionnée.



La Délégation enjoint les chefs de regroupements et les organisateurs à respecter scrupuleusement les procédures de délivrance des visas. L’objectif est de préserver la sécurité des pèlerins, garantir la crédibilité du Sénégal et maintenir les relations de confiance avec les autorités saoudiennes.



Un appel à la vigilance maximale est lancé pour assurer un déroulement du pèlerinage sans incident.

























Le Soleil