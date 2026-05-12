Hantavirus : Macron plaide pour "une vraie coordination européenne"

Il tenait à rassurer depuis le continent africain : Emmanuel Macron a affirmé lors d'une conférence de presse à Nairobi que la situation liée au hantavirus était "sous contrôle", alors que la seule Française contaminée se trouve toujours en réanimation "dans un état grave" et qu'une vingtaine de cas contacts ont été identifiés en France.





Le président de la République a assuré que le gouvernement avait "pris les bonnes décisions" et que la crise était "sous contrôle", "grâce à nos soignants".



Selon le chef de l'État, Paris avait mis en place "un des protocoles les plus exigeants" , avec notamment Madrid, fondés sur les recommandations des experts, "ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé".



Emmanuel Macron a appelé à une forte coordination à l'échelle de l'UE et avec l'Organisation mondiale de la santé.



Pas de "circulation diffuse" en France





J'ai souhaité que les Français disposent en toute transparence des mêmes informations que celles présentées au plus haut niveau de l'État" : c'est par ces mots que la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a ouvert plus tôt dans la journée une conférence de presse sur la crise liée à l'hantavirus.



Accompagnée de plusieurs spécialistes, elle a précisé qu'il n'y a pas de "circulation diffuse (...) sur le territoire national" de la souche andine du hantavirus, transmissible entre humains et contre laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement.



"À ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes", a ajouté Stéphanie Rist.





La ministre a précisé que la patiente française, testée positive au virus il y a quelques jours, "a aujourd'hui la forme la plus sévère de la présentation cardio-pulmonaire et elle a une circulation extracorporelle pour avoir une oxygénation artificielle, et un poumon artificiel".



"On espère qu'elle va passer le cap le temps que le poumon agressé par ce virus et les lésions de la paroi vasculaire puissent se rétablir", a ajouté Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat.



Vingt-deux cas contacts ont été identifiés en France : ils ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou sont "en cours" d'hospitalisation, selon le gouvernement. La ministre de la Santé a également indiqué que ces patients sont de tous âges, dont des enfants, et que tous se portent "très bien".



Les patients ont été hospitalisés principalement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais aussi au CHU de Rennes et au CHU de Marseille.







Une patiente gravement atteinte



Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France a de son côté détaillé les caractéristiques de l'hantavirus des Andes, découvert en Argentine en 1995. Selon elle, la période d'incubation est longue, de 9 à 40 jours, avec une létalité élevée et une transmission pouvant intervenir jusqu'à 48 heures avant l'apparition des symptômes, par contact rapproché entre individus.



L'experte a précisé qu'après l'alerte donnée par les Pays-Bas le 2 mai, le premier cas a été confirmé le 4 mai, et que "11 cas sont confirmés à ce jour".



L'infection au hantavirus des Andes "se fait la plupart du temps par voie zoonotique, d'animal à humain", a souligné Xavier Lescure. "On ne connaît pas les modalités et les modes de transmission d'homme à homme", qui est "peu fréquente et peu efficace", selon lui, mais cela se fait "probablement par voie respiratoire ou par contact direct".









"Entre 35 et 40 % de létalité"



Une fois que les symptômes sont déclarés, les signes cliniques sont "assez anodins" comme "une grande fatigue, une petite dépression, des douleurs, des maux de tête", a précisé l'infectiologue Xavier Lescure. Au bout de "deux ou trois jours", les personnes contaminées ont "une fièvre intense, quasi constante" puis développent "une atteinte pulmonaire" avec l'hantavirus des Andes. "Autant le délai d'incubation est long, autant l'expression de la maladie peut être très rapide", a-t-il ajouté.









"On ne connaît pas aujourd'hui les facteurs de risque de la maladie", a expliqué le haut responsable médical du COREB, alors que ses formes sont souvent graves. "Cela fait partie des hantavirus avec la létalité la plus élevée, entre 35 et 40%", a-t-il ajouté, alors qu'il n'y a pas de traitement efficace ni de vaccin et précise que "le port du masque, en particulier le FFP2 et le lavage des mains suffisent pour faire une barrière" face au hantavirus des Andes.



Son collègue, le virologue Olivier Schwartz, a précisé qu'il n'y avait pas de vaccin disponible, même si des injections à ARN sont en phase de test.



"Une maladie tropicale négligée"



"La situation est assez exceptionnelle et inédite", a affirmé à son tour le médecin épidémiologiste Antoine Flahault. "C'est pour cela que les autorités sanitaires prennent des décisions très fortes" face à l'incertitude de ce virus, a-t-il ajouté.



Dans le passé, certains virus sont partis d'endroits très reculés où les infrastructures de veille sanitaire sont peu présentes et non pas d'un "bateau avec 147 personnes", où il est possible d'identifier tous les cas positifs et de tracer les cas contacts. L'épidémiologiste a qualifié l'hantavirus des Andes de "maladie tropicale négligée".