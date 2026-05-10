Hantavirus : les évacuations du MV Hondius ont commencé, cinq Français arrivés à Paris

Les premières évacuations de la centaine de passagers et membres d'équipage du navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont débuté dans un port de l'île de Tenerife, dans les Canaries, a annoncé le ministère espagnol de la Santé. « Le débarquement des passagers espagnols et du membre de l'équipage espagnol commence », a indiqué à 10h30 le ministère sur Telegram.



Un navire de croisière touché par une épidémie mortelle d'hantavirus est arrivé tôt dimanche matin dans les îles Canaries, en Espagne, où la plupart des quelque 150 personnes à bord seront évacuées et rapatriées par avion après des semaines passées en mer.



Le MV Hondius, battant pavillon néerlandais, est arrivé au port espagnol de Granadilla escorté par un navire de la Garde civile.



Les passagers et une partie de l'équipage devraient être évacués avant que le navire, où une épidémie d'hantavirus a entraîné la mort de trois personnes, ne poursuive sa route vers les Pays-Bas.





Trois passagers du navire - un couple de Néerlandais et une Allemande - sont décédés, tandis que d'autres sont tombés malades de cette maladie rare, qui se propage généralement parmi les rongeurs.





Le seul type d'hantavirus pouvant se transmettre d'une personne à l'autre - le virus des Andes - a été confirmé parmi les personnes testées positives, ce qui alimente l'inquiétude de la communauté internationale.



"Nous classons toutes les personnes à bord comme ce que nous appelons un contact à haut risque", a déclaré samedi Maria Van Kerkhove, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies à l'OMS.



Elle a ajouté que le risque pour le grand public et les habitants des Canaries restait toutefois faible.





Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est arrivé en Espagne samedi et devrait superviser l'évacuation du navire, a donné la même assurance et a remercié les habitants de Ténériffe pour leur solidarité.





"J'ai besoin que vous m'entendiez clairement", a écrit Tedros dans une lettre ouverte adressée aux habitants de Ténériffe samedi : "Il ne s'agit pas d'un nouveau Covid.



À son arrivée à Ténériffe, il s'est dit convaincu que l'opération serait un succès. "L'Espagne est prête et préparée", a-t-il déclaré aux journalistes.



L'OMS a déclaré vendredi qu'elle avait confirmé six cas sur huit cas suspects. Il ne reste aucun cas suspect à bord du navire.



Le MV Hondius quitte le Cap-Vert, où trois personnes infectées ont déjà été évacuées en début de semaine.







Les Français déjà rentrés



Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a assuré, dans un communiqué, que "les autorités françaises suivent avec attention la situation du navire de croisière MV Hondius", tandis que le Quai d'Orsay, lui, travaille "en lien étroit afin de préparer le retour en France des cinq ressortissants français présents à bord".



L'avion ramenant les cinq Français évacués dans la matinée du navire MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, a atterri peu avant 16H30 à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Ces cinq passagers du navire de croisière doivent être ensuite transportés à l'hôpital Bichat, à Paris, où ils doivent être placés en quarantaine durant 72 heures, le temps d'une évaluation complète.



Quelques instants avant eux, un premier avion, transportant 14 Espagnols vers Madrid avait décollé du même aéroport. L'opération d'évacuation du navire doit durer jusqu'à lundi, ont annoncé les autorités espagnoles.



"À leur arrivée en France, le ministère chargé de la Santé prendra le relais. L’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France organisera l’accueil des ressortissants. L’OMS considérant l’ensemble des passagers comme des contacts à haut risque, les cinq passagers français seront placés en quarantaine à l’hôpital durant 72h le temps d’une évaluation complète et avant d’organiser un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée", lit-on dans le communiqué.