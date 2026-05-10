Israël a installé et défendu une base militaire secrète en Irak pour appuyer ses opérations en Iran

Les médias israéliens reprennent l’information du quotidien américain en y ajoutant de nombreux détails. Fin février, juste avant de lancer l'opération contre Téhéran, l’armée israélienne aurait donc aménagé une piste de fortune et un centre logistique dans la province de Karbala.



L’objectif de cette base secrète ? Rapprocher les forces spéciales et les équipes de secours du front iranien pour pouvoir exfiltrer le cas échéant l'équipage d’avions abattus. Mais le secret a failli voler en éclats début mars. Un berger local donne l'alerte après avoir vu d'étranges ballets d’hélicoptères. Lorsque l'armée irakienne envoie une patrouille pour inspecter la zone, des frappes aériennes sont déclenchées pour repousser les Irakiens, tuant un soldat.



À l’époque, Bagdad dénonce une agression américaine. Mais aujourd’hui, les sources sont formelles : Washington n'était pas impliqué. Si l’état-major israélien refuse tout commentaire, il y a deux mois, le chef de l'aviation israélienne évoquait déjà des missions spéciales « dépassant l’imagination ». On comprend désormais mieux pourquoi.