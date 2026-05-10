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Poutine affirme que la guerre en Ukraine pourrait toucher à sa fin

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 10 Mai 2026 à 16:22 modifié le Dimanche 10 Mai 2026 - 18:22

Le locataire du Kremlin affirme que la guerre en Ukraine « touche à sa fin », malgré les accusations mutuelles entre Moscou et Kyiv de violer une trêve de trois jours conclue sous la houlette américaine, et d'un défilé du 9 Mai à Moscou à voilure nettement réduite.


Poutine affirme que la guerre en Ukraine pourrait toucher à sa fin
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi que la guerre en Ukraine touchait à sa fin, tout en fustigeant le soutien occidental à Kyiv, alors que la première journée d’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis était marquée par des accusations mutuelles de violations.

Poutine s’exprimait après avoir affirmé aux soldats présents à un défilé réduit à Moscou qu’ils combattaient en Ukraine une « force agressive » soutenue par l’ensemble de l’OTAN, présentant ses objectifs de guerre comme « justes ».

Le dirigeant russe a fait de la mémoire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale un pilier de son récit politique depuis 25 ans, y recourant régulièrement pour justifier son offensive en Ukraine.

Les autorités russes célèbrent habituellement le défilé du Jour de la Victoire avec faste et solennité. Mais une série d’attaques ukrainiennes de longue portée ces dernières semaines a poussé le Kremlin à renforcer les mesures de sécurité et à réduire l’ampleur des célébrations cette année.


Interrogé après le défilé pour savoir si l’aide militaire occidentale à l’Ukraine était allée trop loin, Poutine a répondu : « Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, et cela continue à ce jour. »

« Je pense que le conflit touche à sa fin, mais cela reste une affaire grave. »

« Ils ont passé des mois à attendre que la Russie subisse une défaite écrasante, que son État s’effondre. Cela n’a pas fonctionné. »

« Et ensuite, ils sont restés bloqués dans ce schéma et maintenant, ils n’arrivent plus à en sortir », a déclaré Poutine, à propos des pays occidentaux, en suivant fidèlement les manuels de propagande élaborés au Kremlin, pas loin d'où il s'adressait aux journalistes.

Poutine a ajouté qu’il était prêt à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou - et dans un pays tiers seulement une fois que toutes les conditions d’un éventuel accord de paix seraient réglées.


Sans doute, il pensait aussi aux garanties de sa propre sécurité : sous le coup de mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale pour avoir facilité le trafic d'enfants ukrainiens, déplacé de force en Russie et "déukraïnisés" de force, il ne s'aventure que dans les pays qui sont sûrs de ne pas l'extrader.



Violations du cessez-le-feu

Après deux tentatives avortées de trêve cette semaine, tant par la Russie que par l’Ukraine, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu’un cessez-le-feu de trois jours entre les deux camps entrerait en vigueur à partir de samedi.




Progrès russes inexistants sur le front

Selon une analyse (en anglais) de l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, les forces russes n'ont pas réussi à « réaliser le moindre progrès opérationnel significatif au cours de l'année écoulée », tandis que les Forces de défense « ont enregistré leurs plus grands succès sur le champ de bataille durant l'hiver et le printemps 2026 » depuis le lancement de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, en Russie, en août 2024.


Progrès russes inexistants sur le front

Selon une analyse (en anglais) de l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, les forces russes n'ont pas réussi à « réaliser le moindre progrès opérationnel significatif au cours de l'année écoulée », tandis que les Forces de défense « ont enregistré leurs plus grands succès sur le champ de bataille durant l'hiver et le printemps 2026 » depuis le lancement de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, en Russie, en août 2024.



Les experts soulignent également que « les succès de la défense ukrainienne sur le champ de bataille ont empêché les troupes russes de réaliser des avancées significatives sur le théâtre des opérations », privant ainsi le dirigeant russe Vladimir Poutine de tout succès opérationnel notable qu'il aurait pu célébrer le 9 mai.

Le rapport rappelle que les troupes russes ont pénétré pour la première fois à Kostiantynivka (la ville la plus au sud de la "ceinture fortifiée" ukrainienne) en octobre 2025 et qu'elles n'ont pas réussi à remporter de succès opérationnels significatifs au cours des six derniers mois.

Les experts de l'institut soulignent que les forces ukrainiennes ont libéré une grande partie de Koupiansk en novembre 2025, ainsi que plus de 400 kilomètres carrés dans le sud de l'Ukraine à la suite d'une série de contre-offensives menées durant l'hiver et le printemps 2026, et ont récemment libéré plusieurs localités dans l'ouest de la région de Zaporijjia à la fin du mois d'avril 2026.

De plus, grâce à une campagne opérationnelle visant à porter des frappes à longue portée contre les infrastructures militaires et pétrolières russes en profondeur, le fonctionnement des systèmes de communication russes sur la ligne de front et les opérations de drones ont été considérablement perturbés, ce qui a entraîné une baisse des recettes pétrolières et gazières de la Russie.



Un défilé réduit

Le défilé était nettement plus modeste que les années précédentes, sans aucun matériel militaire exposé pour la première fois depuis près de vingt ans et en présence de seulement quelques dignitaires étrangers, pour la plupart dirigeants de proches alliés de la Russie.



Dans son discours au défilé, auquel participaient des unités de l’armée russe ainsi que des soldats nord-coréens (Pyongyang a envoyé plusieurs milliers de soldats pour aider Moscou à résister à l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk), Poutine a invoqué la victoire soviétique pour mobiliser le soutien à son armée en Ukraine.

« Le grand exploit de la génération des vainqueurs inspire aujourd’hui les soldats qui remplissent les objectifs de l’opération militaire spéciale », a déclaré Poutine en utilisant un euphémisme krémlinien désignant sa guerre d'agression en Ukraine.

« Ils affrontent une force agressive armée et soutenue par l’ensemble du bloc de l’OTAN. Et malgré cela, nos héros avancent », a-t-il affirmé.

« Je suis profondément convaincu que notre cause est juste », a-t-il ajouté plus tard.


Le discours a été fraîchement accueilli par certains habitants de Moscou, les coupures d’internet, mesures de sécurité draconiennes et la lassitude face à un conflit qui dure depuis quatre ans - déjà plus que la "Grande guerre patriotique" qui a opposé l'URSS à l'Allemagne nazie - jetant une ombre sur les commémorations.

Interrogée sur son ressenti en ce Jour de la Victoire, qui marque la défaite de l’Allemagne nazie par l’Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale, Elena, économiste de 36 ans, a répondu : « Rien. »

« J’ai besoin d’internet, et je ne l’ai pas », a-t-elle déclaré à des journalistes dans le centre de Moscou, en précisant qu’elle ne regarderait pas le défilé.

La Russie a instauré des coupures ponctuelles d’internet pendant la durée du défilé, invoquant une hausse des menaces d’attaques ukrainiennes.

Seuls les dirigeants du Bélarus, de Malaisie, du Laos, d’Ouzbékistan et du Kazakhstan figuraient sur la liste des participants, loin des visiteurs de premier plan présents l’an dernier, parmi lesquels le Chinois Xi Jinping.


Le président slovaque Robert Fico dont le pays est membre de l'Union européenne, a fait le déplacement jusqu'à Moscou pour rencontrer Poutine en personne, mais n'a pas été aperçu sur la Place Rouge dans la capitale russe, près des tribunes du mausolée contenant le corps embaumé d'architecte de la révolution russe Lénine.

Entrée dans sa cinquième année, la guerre a fait des centaines de milliers de morts et est devenue le conflit le plus meurtrier qu’ait connu l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les pourparlers sur la fin des combats, menés sous l’égide des États-Unis, ont peu progressé depuis février, lorsque Washington a recentré ses efforts sur sa guerre contre l’Iran.

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