Harouna Dia profondément bouleversé par le décès de son ami ABC

Après la soudaineté de l'annonce, samedi, sous le ciel étoilé du Sénégal, de la mort de Me Alioune Badara Cissé, les réactions des politiques, artistes, anonymes, journalistes... sont unanimes pour saluer la mémoire de celui qui fut le patron de la Diplomatie Sénégalaise entre autres.



Des proches de son ami et compagnon Harouna Moussa Dia s'accordent à dire que cette terrible nouvelle a touché au plus haut point celui que l'on surnomme le "Médiateur de l'ombre" (M. Dia).



Joint par dakarposte, l'un d'entre eux, en l'occurrence Pape Dieng laissera entendre que les deux personnalités publiques se sont rencontrées au mois de Mai dernier au Burkina où est établi depuis des lustres le frère du questeur de l'Assemblée Nationale.



" Harouna m'a confié au téléphone qu'ABC, était un homme issu de la méritocratie républicaine. Un homme de conviction, une figure sincère, qui avait su gagner l'estime de chacun au-delà même de son camp. Un homme qui restera une figure marquante du Sénégal. Jusqu'à son dernier souffle, il s'est engagé en politique au service de ses idées. Sa sensibilité aux aspirations populaires resteront une source d'inspiration pour tout le monde . C' était quelqu'un qui était aimé, qu'on aimait et qui était un homme engagé. Harouna, abattu, n'a cessé, au bout du fil, de saluer la force de ses convictions et sa bienveillance. Il m'a ressassé qu'Alioune Badara Cissé était un grand républicain et un grand homme d'État. C'est son camarade qui disparaît, un ami qui le quitte" fait savoir Pape Dieng avant de renchérir que ce capitaine d'industries établi chez Kaboré se souvient encore de cet homme de conviction et d'audace, qui aura contribué à l'avènement à la magistrature suprême du Président Macky Sall.



"L'homme du Bosséa", comme d'aucunns surnomment Harouna Dia garde encore vivace dans sa mémoire leur dernière conversation à l'occasion de la rencontre des médiateurs d'Afrique au "pays des hommes intègres" en Mai dernier.



Et, dans le souvenir de ses relations avec le regretté ABC, Harouna est, nous revient-il, finalement incapable de démêler pour les classer dans des tiroirs séparés d’un côté les sentiments militants et de l’autre les raisonnements qui unissaient, depuis la période des vaches maigres, les pièces maitresses de l'APR.



Notre interlocuteur de dire que les appels téléphoniques entre les deux hommes entre Dakar et Ouaga, les éclaircissements " en tête-à-tête " qu'ils se promettaient parfois lors des séjours de Dia à Dakar, ont toujours été différés dans les bousculades du quotidien, renvoyés par l’un ou l’autre à plus tard, bref autant de gestes ordinaires du commun des mortels ont tissé, au fil du temps, une intimité attentive et respectueuse.



Qui plus, ceux qui ont un peu connu ABC savent qu’il pouvait souffrir comme un écorché vif, et jusqu’à l’insomnie, des misères du monde, de l’arrogance et de l’hypocrisie des dominations sociales. Mais, le désormais ex Médiateur de la République en parlait à coeur ouvert avec l'autre "médiateur de l'ombre", son ami Harouna Moussa Dia.



En un mot, comme en mille la disparition de Maître Alioune Badara Cissé, dont l'existence toute entière restera un modèle d'engagement humaniste, est, pour Harouna, d’abord, une infinie tristesse, un grand chagrin, inconsolable.



"Inutile de dire les pensées les plus affectueuses de Dia accompagnent sa veuve, sa progéniture, bref la famille éplorée de son ami ABC qui le trouveront toujours à leurs côtés. Je vous dis, Harouna n'a pas fermé l'oeil depuis hier soir et il a perdu l'appétit, tellement il est peiné..." conclut Pape Dieng.







Que son âme repose et qu'Allah lui ouvre les portes du paradis!























clounjay@yahoo.fr