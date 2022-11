Hausse chez les taxis «jaune-noir»: Vive les taxis clandos !

Vraiment le Sénégal du Président Macky Sall est un pays spécial ! Au moment où l’Etat a fait baisser les prix des denrées alimentaires pour soulager les populations, les chauffeurs de taxi urbains « Jaune-noir » ont multiplié les tarifs. Par exemple, pour une course de moins de deux kilomètres ,entre l’Ucad et l’Hôpital Abass Ndao, il faut casquer entre 1500 et 2000 FCfa. A prendre ou à laisser !



Heureusement, mentionne "Le Témoin", les taxi-clandos et les taxis en ligne dits « Yango », volent au secours des populations (500 et 1.000 FCfa), histoire d’accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de baisse des tarifs. Non contents d’avoir haussé les tarifs, les taxis « jaune-noir » ont décidé d’organiser une marche contre les taxis-clandos et taxis en ligne. Une marche sans ou avec l’autorisation du préfet de Dakar. En tout cas, nous, usagers, nous crions vive les taxis clandos !