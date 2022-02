Hausse des prix des produits avicoles: En colère, les acteurs de Touba interpellent Macky Sall

La flambée des prix des produits avicoles suscite une vague d'indignations à Touba où les acteurs de ce secteur ont tiré la sonnette d'arme. Très frustrés, ces aviculteurs ont dénoncé avec la dernière énergie cette hausse.



" On vient encore de nous imposer de nouvelles hausses sur les prix du sac d'aliments et sur les poussins. Cette situation risque faire faillite à notre filière avicole en anéantissant le travail des aviculteurs au profit des pré-vendeurs" a dénoncé Amadou Alioune Diaw.



Le porte-parole de ces frustrés d'ajouter : " Les pré-vendeurs n'ont qu'un seul objectif qui consiste à contrôler de bout en bout notre filière".



Emboitant le pas à son collègue, Serigne Cheikh Abdou Lô fils de Serigne Cheikh Lô Ngabou en a interpellé directement le président Macky Sall. Selon le trésorier général de l'association des aviculteurs de Touba, la flambée des prix des produits avicoles et des poussins ne fait qu'augmenter le chômage.



"Nous sollicitons de l'aide auprès du président Macky Sall qui est le garant de la protection des populations face à ces agissements. Et nous comptons sur son soutien et celui du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké" a déclaré Serigne Cheikh Abdou Lô.



Toutefois, si rien n'est fait pour répondre à leurs préoccupations, les aviculteurs de Touba menacent de durcir le ton prochainement à travers d'autres plans d'actions.



























seneweb