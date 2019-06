Hausse des prix du carburant à partir de demain : Les explications de l’Etat du Sénégal

Dans le cadre de la révision périodique des prix des produits pétroliers, une nouvelle structure des prix entrera en vigueur le samedi 29 juin 2019 à partir de 18 heures.

Cette nouvelle structure des prix consacre, pour la première fois depuis février 2016, une évolution des prix à la pompe de certains produits.

En effet dans le souci de limiter les impacts des hausses des cours mondiaux sur les consommateurs sénégalais, le Gouvernement avait alors décidé de bloquer les prix des produits tels que le supercarburant, l’essence ordinaire, l’essence pirogue, le gasoil, le pétrole lampant, le gaz butane et le diesel oil.

Tenant compte du renchérissement des cours du baril qui pèse sur la facture pétrolière et sur la collectivité, l’Etat a décidé de répercuter une partie de la hausse sur les prix à la pompe du supercarburant et du gasoil.

Ainsi, le prix à la pompe du supercarburant connaîtra une hausse de 80 FCFA par litre tandis que celui du gasoil augmentera de 60 FCFA par litre.

Cette revalorisation des prix des produits pétroliers permettra de maintenir la viabilité des activités du secteur et de garantir un approvisionnement correct et durable du pays.