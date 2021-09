Hausse du prix des denrées : Noo Lank lance "Fayou Jotna" et annonce une marche...

Les membres du collectif Noo Lank sont sensibles à la hausse du prix des denrées alimentaires. Face aux difficultés économiques et sociales endurées par les populations, le collectif lance le slogan «Fayou Jotna» et annonce une marche pacifique le vendredi 10 septembre 2021, à 15 h, de la place de la Nation (Ex-Obélisque) au rond-point de la Rts.



«Après avoir apprécié la situation économique et sociale du pays, le collectif Noo Lank a constaté une nette détérioration des conditions de vie des ménages qui, acculés par une hausse vertigineuse et généralisée des prix des denrées de base, ont vu leur pouvoir d’achat réduit à néant.



Ces difficultés économiques qui les touchent dans leur capacité à assurer la dépense quotidienne, sont largement ignorées par les pouvoirs publics qui maintiennent leur train de vie dispendieux et n’hésitent pas à hausser les taxes pour continuer de le financer sans gêne», fait savoir le collectif dans un communiqué.



Ainsi, poursuivent les rédacteurs du communiqué de Noo Lank, «déjà, sur l’électricité et l’eau, aucune baisse n’est notée. Ces services continuent de peser lourdement sur les maigres revenus des Sénégalais. Noo Lank rappelle que le coût de l’électricité au Sénégal fait partie des prix les plus élevés au monde. Ceci est inacceptable. Et malgré la baisse des prix du pétrole au niveau international, depuis plus de 12 mois, le prix de la Senelec n’a pas changé. Cela dénote d’un manque de sensibilité à la condition des Sénégalais. Entre-temps, l’attelage gouvernemental a augmenté. Les institutions restent budgétivores. Les fonds politiques de 8 milliards par an du président ne connaissent aucune baisse. Aucun plan de réduction du train de vie de l’Etat n’est sérieusement mis en œuvre», fulminent-ils.



«Comment, dans ces conditions, peut-on demander des sacrifices aux Sénégalais et les taxer davantage sur les denrées de base tout comme sur le fer, le ciment et les prix à la pompe ?», s’interroge le collectif.



Face à l'indifférence de Macky Sall qui n'en a cure et a préféré se payer un avion à 60 milliards et la cruauté des taxes sur les commerçants qui augmentent les prix du marché, Noo Lank juge que le président Sall manque de respect et de considération pour les populations.



Il est donc futile de lui demander de faire un geste pour les Sénégalais. Il faut le sanctionner.





Le slogan «Fayou Jotna»… pour sanctionner le régime en place



Ainsi, le collectif, après avoir demandé au gouvernement une baisse des prix depuis plus de trois ans, sans réponse sérieuse de celui-ci, demande aux populations d'être conséquentes en sanctionnant le régime en place lors des prochaines élections. C’est l’unique moyen de les forcer à rectifier le tir. C’est en actionnant le levier démocratique que le peuple se fera entendre.



Le collectif Noo Lank lance une campagne de sensibilisation et d’action démocratique pour inviter les Sénégalais à souscrire au slogan «Fayou Jotna : Ma mome sama carte, Dina votel sa ma keur». Que chaque Sénégalais s’assure de convaincre sa famille de sanctionner un régime qui ne répond pas à leurs besoins en dépense quotidienne. Il est temps que Macky récolte ce qu'il a semé.



«Cette menace est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour mettre le gouvernement au pas, afin qu’ils évitent de traiter la cherté de la vie comme une question saisonnière, à l’image des inondations dont les récriminations ne se font que pendant la saison hivernale», estime le collectif.



































seneweb