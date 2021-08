Hausse du prix du sucre: La taxe conjoncturelle du sucre raffiné importé, suspendue

Le Ministre des Finances et du budget a rendu publique une note service, laquelle souligne que pour atténuer l’effet de la hausse combinée du coût du fret maritime et des prix sur les marchés internationaux, suite à la demande du Ministre du Commerce et des PME.



Ladite note instruit de suspendre, du 30 août au 15 octobre 2021, l’application de la taxe conjoncturelle (TCI) sur le sucre raffiné importé.



Le sucre connaît une hausse considérable en termes de prix. Les prix internationaux du sucre ont en bénéficié de la hausse des prix du pétrole brut et d’une nouvelle appréciation du real brésilien par rapport au dollar des Etats-Unis, les expéditions en provenance du Brésil, ayant tendance à se réduire dans ce contexte.