Haut Commandant de la Gendarmerie nationale : le général Cheikh Sène hérite du poste / Il est à un an de la retraite

La guerre secrète des généraux à la tête de la Gendarmerie nationale, relativement à la succession du général Meïssa Niang, vient de connaitre son épilogue.



Dakaractu a appris de bonnes sources que le président de la République a nommé le général Cheikh Sène Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire.



Ainsi, l’ex-patron de la Gendarmerie territoriale écarte "ses rivaux" les généraux Jean Baptiste Tine, Mamadou Diouf et Moussa Fall. Son règne risque de ne durer que le temps d’une rose, puisque M.Sène est à un an de la retraite.