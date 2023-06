Heurts au Sénégal: l’Ua invite les acteurs à privilégier le dialogue

Dans un communiqué, le Président de la Commission de l’Ua, Moussa Faki Mahamat, a affirmé « suivre de très près les événements au Sénégal, les violences ayant provoqué morts d’hommes en particulier », tout en condamnant fermement de telles violences et appelant à leur cessation immédiate.



M. Moussa Faki Mahamat a « appelé tous les acteurs politiques à observer la plus grande retenue et à éviter de tels actes qui ternissent le visage de la démocratie sénégalaise dont l’Afrique a toujours été fière ».



Le président de la Commission de l’Ua a également appelé au « respect du droit des citoyens à exercer leurs droits de liberté d’expression et de manifestation, incitant instamment tous les citoyens à respecter l’ordre et la force de la loi ».



Il a invité tous les acteurs à privilégier les voies du dialogue pour surmonter toutes leurs divergences quelles qu’elles soient.



Des violences ont éclaté à Dakar et dans d’autres villes du Sénégal après que la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar ait rendu jeudi son verdict dans l’affaire Sonko-Sarr, condamnant l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ».



Cette condamnation a déclenché une vague de protestations à travers le pays menées par les partisans de Sonko qui se sont affrontés aux forces de l’ordre et procédé à la destruction de biens publics et privés et aux saccages.



Selon le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, ces violences ont fait neuf morts à Dakar et à Ziguinchor (sud).













































Le Soleil