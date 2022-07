Hivernage et branchement clandestin dans les marchés : point sur la situation du marché Dior des Parcelles Assainies…

Phénomène récurrent dans plusieurs des marchés du Sénégal, les branchements clandestins font d’énormes ravages surtout en ces temps d’hivernage. Cependant au marché Dior des Parcelles Assainies cela n’est plus à la mode grâce aux nouveaux compteurs de la Senelec.



Cette nouvelle technologie a maintenant éliminé la plupart des raccordements mais pas le phénomène des court-circuits. Les commerçants et vendeurs du marché prennent eux les mesures nécessaires et sont bien conscients des dangers du courant.



Les travailleurs du marché lancent un appel aux autorités à lutter pour une bonne évacuation des eaux stagnantes après les précipitations...













































