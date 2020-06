Hivernage et fin des fléaux : Serigne Mountakha invite à une journée de prières (vidéo)

Fidèle à sa mission d’homme de Dieu et de guide pour des milliers de disciples, le Khalife Général des Mourides, par la voix de Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Fallou, invite tous les musulmans à une journée de prières.



Journée de prières

Soucieux du bien-être de tous les croyants, le Khalife général des Mourides a fait une déclaration transmise au public par son porte-parole du jour, Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Fallou. A travers ce message, le Khalife invite tous les musulmans à une journée de prières de récital du Coran et des Khassidas, jeudi prochain.

pour l’éradication de ces fléaux et un hivernage abondant

Par cet acte, le Khalife instruit tous les musulmans en particulier les Mourides, d’implorer le pardon et de se repentir auprès de Dieu. Mais aussi il demande à tout le monde de prier pour avoir un hivernage abondant et l’éradication de tous ces fléaux qui plombent la bonne harmonie de la vie sociale. Il a terminé par dire aux musulmans et à tout le monde de respecter les mesures barrières.







Regardez.