Hommage à un fils émérite

Le 15 décembre 2021, le Pr Daouda Ndiaye recevait à Paris le Prix de la Pharmacie Francophone qui existe depuis deux décennies est destiné à un pharmacien francophone de nationalité étrangère avec pour objectif de récompenser, promouvoir et mettre en valeur les activités professionnelles et les travaux scientifiques qui devront avoir eu un impact important en termes de santé publique dans le pays du lauréat, dans la région ou la sous-région de l'OMS à laquelle il appartient et/ou sur le plan international, en particulier dans les pays francophones.

Un évènement d’une dimension planétaire qui est passé inaperçu de la majorité des sénégalais. Pourtant, l’homme qui recevait ce prix honorait du coup toute une nation, tout un continent. Mais rien d’étonnant pur ceux qui connaissent cet homme. Le Pr Daouda Ndiaye chef du service de parasitologie-mycologie de la Faculté de médecine, de Pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il est en outre Directeur du Centre africain d’excellence sur la génomique des maladies infectieuses, conseiller technique de l’OMS et Conseiller Spécial à l’Université de Harvard à Boston (USA). Professeur Titulaire des Universités et Agrégé de Parasitologie, il succède au macédonien Emilija Janevik-Ivanoska lauréat 2019 du Prix de la pharmacie francophone.

Le Professeur Ndiaye peut être appréhendé à travers trois dimensions. En plus de celle déjà citée faisant ressortir ses compétences professionnelles (il est le co-inventeur de « Illumigene Malaria », un test révolutionnaire permettant de traquer le plus plasmodium et de confirmer les cas de paludisme en moins d’une heure) il est imbu de vertus aujourd’hui rares chez une personnalité de ce niveau. Il incarne en effet le symbole de la mobilité sociale; issu d’une famille modeste de Pikine, le jeune frère de Mor Ndiaye a su grâce à un courage sans faille, une volonté indéboulonnable et un sens élevé de la responsabilité accéder à ce stade tant envié. Son altruisme est devenu légendaire faisant de lui un humaniste hors pair. Sa générosité n’a d’égale que sa foi inébranlable en Dieu. Pr Daouda Ndiaye est sans conteste un patriote. Son opposition à la fuite des cerveaux en est une illustration. Alors que les propositions pleuvaient pour l’attirer vers l’Occident, il préféra ouvrir à Dakar le Centre génomique à coups de milliards. Les travaux qu’il y effectue lui valent aujourd’hui cette distinction. Combien de pays auraient aujourd’hui souhaité avoir un fils pareil, de renommée internationale ! La troisième dimension de l’homme se trouve dans son action. Son mouvement ACTIONS “Sén Tawféex, Sunu Yiité” se veut un acte de redevabilité vis-à-vis de ses concitoyens : « A travers le mouvement ACTION, je paie ma dette à la communauté » soutient-il. Le triptyque de ses interventions renvoie à la santé, à l’éducation et au social. Des bourses d’études aux élèves aux kits scolaires en passant par l’équipement des établissements, l’école est véritablement son domaine de prédilection. Les consultations gratuites et le don de médicaments et de matériel médical sans oublier l’appui durant les différents évènements des communautés religieuses (équipement de l’infirmerie de la grande mosquée de Touba sous le Ndigueul du Khalif général) s’ajoutent à ses efforts inlassables pour venir à bout des maladies tropicales. Il suffit de faire un saut à Pikine pour se faire une idée de la fierté de ses co-habitants qui le dénomment « Daouda social », c’est dire la bienfaisance et l’utilité de l’homme dans sa communauté. Et son mouvement permet la généralisation de ces actions à travers tout le pays. Les femmes ne sont pas en reste. Des financements et une capacitation leur sont octroyés sans remboursement.

Dans sa séance solennelle, l’Académie nationale de Pharmacie de la France, comme chaque année, a attribué différents prix pour encourager la recherche associée aux sciences pharmaceutiques et biologiques ou pour reconnaitre les mérites d’une ou plusieurs personnalités. Le Pr Daouda Ndiaye a, à cette occasion reçu la médaille de lauréat du prix francophone de la pharmacie 2020 . « C’est un prix qui honore et qui reconnait la valeur de l’Afrique et du Sénégal sur la validation de tout ce qui est fait dans le pays. Donc ça ouvre la voix en matière de décision sur la santé, de reconnaissance », d’après le Professeur.

Au Sénégal on a souvent tendance à ne reconnaitre les mérites des fils qu’à leur disparition. Pour une fois ne tombons pas dans ce piège. Rendons à cet illustre fils du pays l’hommage qu’il mérite afin qu’il soit un repère pour les jeunes qui en manquent terriblement aujourd’hui. Mais aussi une référence pour ses nombreux autres qui peuvent à son image servir énormément à notre cher pays.

Ismaïla Diop

RTS