Hommage au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Koumpentoum

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le meurtre de mon beau-frère Tamsir Sané, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Koumpentoum. Je salue, avant tout, la mémoire de l’illustre disparu. Je voudrais, par ces mots, louer son professionnalisme, son sens du devoir et son courage. Ayant perdu la vie dans l’exercice de ses missions de faire respecter la loi ainsi que la protection des personnes et des biens, le Commandant Tamsir Sané mérite tous nos honneurs.



Les pouvoirs publics sont aujourd’hui plus que jamais interpellés par la question de la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour l’heure, une enquête minutieuse s’impose afin de mettre hors d’état de nuire les malfrats qui sont à l’origine de ce meurtre.



Par ailleurs, il nous faudrait une stratégie globale pour une meilleure prise en charge de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national et des moyens humains et matériels nécessaires pour nos Forces de Défense et Sécurité afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. Dans cette perspective, la coopération de nos populations est également sollicitée.



Je suis profondément ému par ce deuil, dans cette épreuve difficile, je tenais à faire part à la Gendarmerie nationale de mes sincères condoléances.







Honorable Député Alioune Badara DIOUF



Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité