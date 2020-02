Hommage du Chef de l'État à Tanor : « Idrissa Seck et moi, sommes témoins du respect et de la considération de l'Homme... »

Le président de la République a assisté à l'hommage du serviteur de la nation, Ousmane Tanor Dieng, à la maison du parti socialiste.



Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar a estimé que « la vraie vie transcende l'existence physique sur terre ». Pour ainsi manifester son soutien sans faille à la famille et au parti socialiste de manière générale.



« Les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous... » comme disait l'autre. Ainsi, le président de la République se rejouit de cette présence de toutes les sensibilités qui sont venues témoigner sur l'homme intègre qu’était Ousmane Tanor Dieng. « Nous célebrons plus sa vie que sa disparition. Il est toujours là parce qu'il a laissé des marques utiles, précieuses et indélébiles », témoignera le président.

Poursuivant, Macky Sall d’ajouter « il a réuni au moins le respect et la considération de tous les chefs d'État. D'ailleurs, Idrissa Seck et moi sommes témoins de son respect et de sa considération »



« En bon allié, Ousmane Tanor Dieng a montré que son oeuvre était utile pour le pays. C'était un homme de devoir, un homme de retenue et de réserve... Il ne m'a jamais manifesté un signe d'impatience. Il a arpenté les échelons de la République, patiemment et discrètement » fera remarquer le président Macky Sall.