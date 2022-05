Homophobie dans le football- Macky Sall soutient Idrissa Gana Guèye

Dakarposte publie le tweet à l'actif du chef de l'Etat Sénégalais, Macky Sall. Qui soutient le jeune joueur Sénégalais.



Gana Gueye ne s'attendait sans doute pas à un tel tsunami. Pour avoir refusé de jouer à Montpellier et de s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la LFP, alors qu'il était bien présent dans le groupe parisien, le Sénégalais a évoqué "des raisons personnelles" à savoir des convictions religieuses. Depuis, l'affaire Gueye, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler aujourd'hui, a pris des proportions qu'il n'avait pas imaginées. Le monde associatif s'est soulevé contre la décision de Gueye et a demandé des sanctions.

Plus embêtant pour le PSG, l'affaire a pris une tournure politique après le tweet de Valérie Pécresse : "Un refus d'Idrissa Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction !", écrit la candidate à la dernière présidentielle. La pression est forte autour d'un club qui se serait bien passée d'un tel ramdam en cette fin de saison. Alors que Paris a fait de la lutte contre toute forme de discrimination l'un de ses mantras, cet épisode vient écorner son image et on sait à quel point le rayonnement de la marque PSG préoccupe le Qatar.