Homophobie et homosexualité / Macky Sall catégorique : « Nous sommes à l'aise avec nos lois qui sont, pour l'instant, en vigueur... Mais, il faut savoir que chaque pays a... »

Le président de la République a reçu ce matin le Premier ministre Canadien à Dakar. C'est par la même occasion que les deux partenaires bilatéraux se sont évertués à se prononcer sur la question de l'homosexualité.



Le président de la République reste ferme dans sa décision de suivre les textes et lois qui régissent la règle dans ce domaine. "Il y'a une législation qui est là et qui doit être suivie dans ce cas. C'est la loi qui interdit la légalisation de l'homosexualité".

Le présiedent de la République dira par ailleurs que ceux qui ont une orientation sexuelle, ne doivent pas non plus faire l'objet d'exclusion.



"Il n'y a pas un pays au monde où tous font la même chose, ou pensent la même chose", ajoutera t-il.

Toutefois, Macky Sall dira devant le Premier ministre canadien "qu'il est bon parfois que les gens échangent, sensibilisent car les sociétés évolueront à leur rythme, chacun d'entre eux ayant son propre métabolisme...