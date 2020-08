L'international Sénégalais Khadim Ndiaye a retrouvé les pelouses après une absence d'un an et quatre mois à cause d'une blessure.

Le gardien de but de Horoya Ac de la Guinée a été victime d'une double fracture (tibia-péroné) lors d'une rencontre de son club face à Al Wydad en avril 2019.