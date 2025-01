Horreur à Malika : Souadou Sow subit une violence inouïe avant sa mort (Enquête)

De nouveaux détails sur le drame qui secoue Malika. Une jeune fille a été retrouvée morte chez une amie, où un « lait » avait été organisé dans la soirée du 31 décembre. Elle devait passer la nuit dans cet appartement, mais son corps sans vie y a été découvert dans la matinée du 1er janvier.



D’après Libération, la victime, prénommée Souadou Sow et surnommée Diary, était âgée de 12 ans. L’enquête ouverte par la police a rapidement permis d’identifier et d’arrêter le principal suspect après une brève cavale.



Le mis en cause, El Hadj Modou Fall, âgé d’une trentaine d’années, est le père de l’amie qui avait invité Souadou Sow.



En pleine nuit, il a tenté de violer Souadou Sow qui s’est défendue avec acharnement. Son corps porte de nombreuses traces de violences. Le suspect l’aurait frappée à plusieurs reprises avec brutalité. avant de l’étrangler. Son forfait commis, il a pris la fuite

















































































