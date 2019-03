Hôtel Fleurs de Lys : Deux homosexuels pris en flagrant délit

Les toilettes de l'hôtel Fleurs de Lys sis au Plateau ont servi de cocon à un couple gay, relate le quotidien Libération, pour une séance de fellation. Attraits à la barre, Wael Safa et Pape Abdou Ndiaye étaient jugés, hier, pour actes contre nature et collecte et diffusion d'images à caractère pornographiques.



Tout est parti d'une séance de plaisir tarifée à 75.000 Fcfa. Une fois sa libido satisfaite, Safa refuse de mettre la main à la poche. C'est alors que Ndiaye lui arrache son collier. S'ensuit une bagarre. Arrêtés, ils ont été déférés devant le Procureur qui a requis contre eux un an dont 6 mois ferme.