Hôtel de ville de Dakar : la «seconde naissance» a coûté près d’un milliard

Fermé depuis un certain temps pour des travaux de réhabilitation, l’hôtel de Ville de Dakar, nouvelle version, a été livré hier. C’était au cours d’une cérémonie présidée par son maire, Soham El Wardini. Les travaux de réhabilitation ont coûté à la mairie la bagatelle de 857 millions Cfa. En plus de la préservation de l’aspect historique du bâtiment (patrimoine classé par l’Unesco), l’édifice dispose de commodités modernes pour la préservation de l’environnement comme le bas carbone, une ventilation naturelle… Le directeur du développement urbain de la Ville de Dakar, Abdou Birahime Diop, qui a présenté le projet, signale la construction d’un bâtiment annexe abritant le cabinet du maire construit sur le site à hauteur de 292 millions Cfa. «Les travaux de restauration de bâtiments historiques nécessitent des compétences, la recherche de maté- riels et pièces anciens (carreaux anciens, horloge réparée, réparation de la menuiserie à l’identique…)», détaille Aliou Badiane de Eiffage. Selon lui, le bâtiment est adapté à la vie de demain. «C’est un événement majeur pour la Ville de Dakar parce qu’on célèbre la seconde naissance de l’hôtel de ville», ajoute l’architecte Mamadou Berthé, maître d’œuvre des travaux. Pour lui, «une ville n’a de sens que quand elle a une mémoire. Une ville sans histoire n’est pas une ville, c’est un conglomérat». C’est pour cela que «le Sénégal s’inscrit dans une perspective historique», dira M. Berthé.



















Magib GAYE