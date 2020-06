Houston, Texas : le dernier adieu à George Floyd

George Floyd doit être enterré aujourd'hui à Houston, au Texas. C'est dans cette ville que l'Américain de 46 ans a passé une partie de sa vie avant de s'installer dans le Minnesota, à Minneapolis, où il est mort il y a deux semaines.



Des cérémonies d'hommage ont eu lieu ces dernières vingt-quatre heures en Caroline du Nord, où il est né, à Minneapolis et au Texas.



6 000 personnes sont venues se recueillir à l'extérieur de cette église devant le cercueil doré de George Floyd. C'est là qu'auront lieu ses obsèques, vers 11h00 locales, dans l'intimité familiale. C'est le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton qui prononcera l'éloge funèbre.



"Je voulais passer un peu de temps ici, lui rendre hommage et être un peu avec lui, avoir un moment avec lui, c'est trop court, mais je suis content d'être venue", dit une jeune femme.





Un policier de service ce matin raconte : "Il y a tout le monde ici, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques, des Nord-africains, des Européens, tout le monde est là, en paix, pour honorer une vie qui n'aurait pas du être perdue, et pour voir l'esprit américain en action".



Les manifestations ont continué à travers le pays ce lundi. Les mots d'ordre restent les mêmes, "Justice pour George Floyd" et "La vie des noirs compte". Des rassemblements qui ont été clairement moins émaillés d'incidents, de violences et de pillages que la semaine passée.



Hier Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre, a comparu pour la première fois, en prison, devant le juge.