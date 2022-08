Huit mois sans Premier ministre : Abdoul Mbaye affiche son étonnement

Le retard noté dans la nomination d’un Premier ministre secoue les réseaux sociaux. Sur son compte twitter, Abdoul Mbaye revient à la charge et se demande ainsi où va le Sénégal.

«Huit mois pour nommer un Premier ministre !». Une question que se posent bon nombre de Sénégalais, surtout en cette période où le pays est miné par les problèmes d’inondation, de sécurité, de politique, avec l’élection des HCTT, de déclarations de candidature à la Présidentielle de 2024…

Dans un tweet, comme à son habitude, l’ancien chef du gouvernement sous Macky Sall s’en prend également au ministre de l’Agriculture qui, selon le président de l’ACT, devrait éclairer la lanterne des citoyens sur la qualité et la quantité des semences.

«Un ministre de l’Agriculture qui amuse et annonce des records de production, alors qu’il doit commencer par préciser les quantités et qualités des semences et d’engrais subventionnés et distribués».