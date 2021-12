Humanitaires assassinés au Niger : L’armée française tue l’un des chefs de groupe de l’Etat islamique au grand Sahara

Dans un communiqué publié le 21 décembre 2021, l’état-major français a annoncé avoir tué Soumana Bara, présenté comme l’un des auteurs de l’assassinat de 8 personnes dont 2 nigériens et 6 humanitaires français dans le parc de Kouré (Niger) en août 2020.

Entrant dans le cadre de l’opération Barkhane, l’attaque de l’armée française s’est déroulée ce lundi 20 décembre au Nord de la ville de Tillabéri (Niger) en « étroite collaboration » avec l’armée nigérienne. « Après l'avoir localisé dans une zone sanctuaire de l'EIGS au nord de la ville de Tillabéri, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une frappe aérienne. Un groupe commando a ensuite été héliporté pour reconnaître et fouiller la zone de la frappe », dit le communiqué.