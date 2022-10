ILS SONT INCERTAINS POUR LA COUPE DU MONDE 2022 - POGBA, MAIGNAN, PAQUETA : COURSE CONTRE-LA-MONTRE ENCLENCHÉE

C'est une menace qui va grossir à mesure que l'échéance approche. Dans un mois débute la Coupe du monde au Qatar. Un évènement coincé au beau milieu d'un calendrier démentiel sans aucun sas de sécurité. Autant dire que la moindre blessure, même la plus anodine des entorses, peut faire capoter le rêve d'une vie. Il reste, pour la plupart des protagonistes, quatre journées de championnat voire deux matches de Coupes européennes avant la grand-messe. Soit quatre à six rendez-vous où la blessure, même minime, est à proscrire.



Chacun vit avec une épée de Damoclès au-dessus la tête. Un peu plus lourde et un peu plus tranchante que d'habitude, tant les délais de guérison sont raccourcis par l'absence de préparation pour les sélections. Le match d'ouverture n'interviendra que sept jours après la dernière journée des championnats quand ce délai grimpait à trois semaines et demie en Russie (2018) et au Brésil (2014).



La liste des absents est déjà longue et prestigieuse : N'Golo Kanté (France), Diogo Jota (Portugal), Georginio Wijnaldum (Pays-Bas), Reece James (Angleterre), Ronald Araujo (Uruguay) etc. Elle promet de s'allonger dans les semaines qui viennent. Plusieurs joueurs, et non des moindres, ne savent toujours pas s'ils pourront tenir leur place au Qatar. Tour d'horizon non exhaustif de ceux qui doivent angoisser plus que de raison.



PAUL POGBA (FRANCE) : EN AVANCE MAIS…

L'importance en sélection : Capitale. Patron du vestiaire, rampe de lancement des attaquants sur le terrain, Pogba, crucial en Russie, fut encore le meilleur Bleu du dernier Euro. Si son absence s'ajoute à celle de N'Golo Kanté, Didier Deschamps devra repenser tout son milieu de terrain.

La tendance : La Pioche a déjà repris l'entraînement collectif et il est désormais en avance sur les prévisions. Mais la gravité de sa blessure et les risques liés à son opération du ménisque incite à la plus grande prudence tant qu'il n'aura pas repris la compétition.



LEROY SANÉ (ALLEMAGNE) : STOPPÉ EN PLEIN VOL

L'importance en sélection : Titulaire indiscutable depuis l'arrivée d'Hansi Flick après l'Euro, Sané a débuté 11 des 15 derniers matches de la sélection allemande et il est en pleine bourre (9 buts) en ce début de saison avec le Bayern.

La tendance : Victime d'une déchirure à une cuisse le week-end dernier, il devra observer une période de repos de trois semaines au minimum… Les délais sont très courts pour lui aussi. Privé de Coupe du monde 2018 par Löw, il pourrait bien encore passer son tour.



LUCAS PAQUETA (BRÉSIL) : FLOU ET ANGOISSE

L'importance en sélection : Avec Raphinha, Richarlison et Neymar, ils forment le quatuor offensif du Brésil. L'ancien Lyonnais est un titulaire à part entière depuis deux ans désormais avec la Seleçao à l'image de la Copa America où, unique buteur en quart et en demi-finale, il fut l'un des meilleurs Brésiliens l'an passé.

La tendance : Touché à une épaule, il suscite les plus vives inquiétudes de West Ham, ESPN avance que des ligaments seraient même touchés. "C'est très sérieux, a regretté David Moyes, son coach. Nous sommes déçus de le perdre pour un certain temps." Les délais de rétablissement ne sont pas clairs mais le pessimisme de son club laisse craindre le pire.



RICHARLISON : DES LARMES, ET PUIS L'ESPOIR

L'importance en sélection : Richarlison est, quasiment depuis trois ans, l'avant-centre titulaire du Brésil. Préféré à Gabriel Jesus, qui n'a même plus l'honneur de figurer dans les listes, l'attaquant de Tottenham reste sur 7 buts lors des ses 6 dernières apparitions.

La tendance : Lorsqu'il a quitté en béquilles et en larmes le stade samedi après le match face à Everton, il faisait peu de doutes que son Mondial s'était envolé. Mais les dernières nouvelles sont encourageantes. "Sa blessure n'est pas si grave, a commenté Antonio Conte lundi. Il doit passer une IRM pour savoir combien de temps il lui faudra pour s'en remettre. J'espère qu'il pourra rejouer avant le Mondial."



KOKE : GROSSE TUILE

L'importance en sélection : Pion essentiel et capitaine de la Roja avec Sergio Busquets, Koke est le point d'équilibre de la sélection de Luis Enrique. Le Madrilène apporte aussi de l'expérience à un effectif très jeune.

La tendance : Les médias espagnols ont affiché leur grand pessimisme. Koke souffre depuis le week-end dernier d'une lésion à la cuisse et il ne devrait pas pouvoir jouer le moindre match avant le Mondial. Luis Enrique prendra-t-il le risque d'emmener un joueur hors de forme ? Rien n'est moins sûr.



DANILO PEREIRA : UNE FIABILITÉ MISE À L'ÉPREUVE

L'importance en sélection : Troisième défenseur central du Portugal derrière Pepe et Ruben Dias, le Parisien a compensé la fiabilité relative de Pepe, souvent blessé, et débuté les dix derniers matches du Portugal. Fernando Santos lui accorde une grande confiance.

La tendance : Lui aussi doit observer un délai d'absence de trois semaines minimum. Blessé aux ischios lors du choc face à l'OM, il risque d'être juste pour le début de la compétition à Doha.



MIKE MAIGNAN : DERRIÈRE LLORIS, LA PEUR DU VIDE

L'importance en sélection : Deuxième gardien, il a comblé le vide derrière Hugo Lloris. Le Milanais, excellent depuis son arrivée en Lombardie, a considérablement réduit l'écart avec le capitaine des Bleus. Mais, au Qatar, il semblait promis à un poste de doublure. Sans lui, Deschamps va croiser les doigts très fort pour qu'il n'arrive rien à Lloris.



PAULO DYBALA : ENCORE DE L'ESPOIR

L'importance en sélection : Ses nombreuses blessures ces dernières années l'ont rendu nettement moins essentiel à une équipe d'Argentine qui a appris à vivre sans lui. A l'image de la dernière Copa America où Lautaro Martinez, Lo Celso, Messi ou Di Maria l'ont largement fait oublier.

La tendance : Touché à une cuisse début octobre, Dybala semble mieux récupérer que prévu. Selon un porte-parole de l'AS Rome, son forfait n'est pas encore acté.